PM localiza suposta vítima de seqüestro no centro de SP Uma jovem, identificada como Michele Tedoro da Silva, de 25 anos, foi localizada por volta das 4h desta manhã amordaçada e amarrada na Rua Timbiras, na altura do nº 500, região de Campos Elíseos, centro da capital paulista, por policiais militares da 2ª Companhia do 07º Batalhão. Segundo a PM, a jovem disse ter sido seqüestrada ontem no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e foi liberada nesta madrugada por duas mulheres no centro de São Paulo. Um primo da suposta vítima do seqüestro, morador de Embu, na grande SP, está com ela na Santa Casa de Misericórdia, onde Michele é medicada, pois possui vários hematomas pelo corpo. Confusa, a jovem diz que trabalha em uma loja do McDonald´s na capital fluminense, e que este é o segundo seqüestro por ela sofrido em menos de um mês. O caso será apresentado no 3º Distrito Policial, de Santa Ifigênia.