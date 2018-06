PM mata amigo após ofensa durante jogo de futebol em São Vicente

SÃO VICENTE - Uma brincadeira durante um jogo de futebol transmitido pela televisão custou a vida do técnico de instrumentação da Usiminas, Robson de Oliveira João, de 36 anos, na noite de quarta-feira, 24, em um bar localizado na periferia de São Vicente, município da Baixada Santista.

A vítima insistia em chamar o amigo, um policial militar de folga, de "bambi", no momento em que assistiam à partida entre São Paulo e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Sem que ninguém esperasse, o policial sacou o revólver, atingindo o peito de Oliveira, que chegou a ser levado ao Pronto-Socorro da Cidade Náutica, bem próximo do bar, mas não resistiu aos ferimentos. O PM, que ainda não foi identificado, não prestou socorro ao amigo e fugiu do local.

De acordo com testemunhas, era comum os dois amigos assistirem partidas de futebol no bar da Avenida Manoel de Abreu, bastante frequentado por torcedores. O irmão da vítima, Roberto João Júnior, estava atônito com os acontecimentos. "Eles eram amigos e um frequentava a casa do outro", dizia.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia-sede de São Vicente, que está apurando o caso. Até o final da tarde desta quinta-feira, o policial militar ainda não havia se apresentado à polícia.