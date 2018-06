PM mata bandido e fere outro ao ser abordado na porta de casa em SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a um policial militar, por volta das 3 horas desta sexta-feira, 1, terminou com um saldo de um bandido morto e a vítima e um segundo criminoso feridos, no bairro do Burgo Paulista, região de Cidade A.E.Carvalho, na zona leste de São Paulo.

Lotado no 37º Batalhão, cuja sede fica no Jardim Ângela, na zona sul da capital, o soldado Leandro chegava em casa, na Rua José Silva Alcântara Filho, quando foi abordado por pelo menos três assaltantes, que exigiram a moto dele. Leandro reagiu, dando início ao tiroteio.

À paisana, o soldado baleou dois dos criminosos. Um deles teria morrido no local. O outro continua internado em estado grave no pronto-socorro de Ermelino Matarazzo. Um terceiro assaltante, segundo testemunhas, teria fugido em um Gol cinza. Não se sabe se havia um quarto bandido dentro do veículo de passeio.

Baleado em um dos braços, o soldado foi levado para o mesmo hospital e passa bem. O caso será registrado no 64º Distrito Policial, de Cidade A.E.Carvalho.