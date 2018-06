PM mata perito e polícia paralisa atividades O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia decidiu ontem paralisar as atividades da categoria, em manifestação contra o assassinato, na tarde de anteontem, do perito técnico Hilton Martins Rivas Junior, de 25 anos. Ele foi morto com três tiros no tórax durante uma abordagem feita por três PMs, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro de Salvador. Segundo a Corregedoria da PM, a alegação dos policiais é de que atiraram para se defender.