PM mata traficantes em Santo André (SP) Policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão mataram dois bandidos, durante troca de tiros em frente à Fundação Santo André, no final da noite, localizada no bairro Príncipe de Gales, no ABC. Os suspeitos foram denunciados por testemunhas que os acusavam de tráfico de drogas. Um mulato, de aproximadamente 18 anos, e um negro, aparentando 20 anos, armados com revólveres calibre 38, receberam os policiais a tiros e acabaram morrendo. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Santo André, pelo delegado Paulo Rogério Dionízio.