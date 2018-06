PM morre ao socorrer 5 feridos na Anhanguera Após um acidente com cinco feridos na manhã de ontem, quando um carro colidiu com a mureta de proteção no km 17 da Via Anhanguera, região de Pirituba, na capital paulista, três PMs pararam para prestar socorro e foram atropelados por três motos.Um dos PMs, identificado como cabo Barros, chegou a ser levado ao PS de Pirituba, onde morreu.