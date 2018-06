PM morre e 4 ficam feridos em tiroteio Um policial morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas num tiroteio ontem na favela Parque União, na Maré, zona norte do Rio. Segundo policiais do 22º Batalhão,uma viatura foi atacada por traficantes. O PM Ângelo de Oliveira Júnior, de 44 anos, foi atingido no peito e morreu no Hospital Geral de Bonsucesso. Rosivalda de Lima, de 34, foi baleada no rosto na janela de casa e está internada em estado estável. Duas passageiras e o motorista de uma Kombi também se feriram, mas não correm risco.