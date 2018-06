PM não vai mais fazer registro de casos em SP A PM não vai mais registrar ocorrências policiais. Resolução do secretário da Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto, publicada ontem no Diário Oficial, determina que essa atividade seja feita só pela Polícia Civil. Havia seis anos que, em caráter experimental, a PM fazia isso nos casos de menor poder ofensivo da zona leste de São Paulo e da região de São José do Rio Preto. Agora autor, vítima e testemunhas terão de ir às delegacias.