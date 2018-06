PM perdeu prazo de inspeção de viaturas

Parte da frota de veículos oficiais da Polícia Militar do Estado registrada na capital paulista não realizou a inspeção ambiental no prazo estipulado, 30 de abril. Por causa disso, viaturas com placas de final 1 estão com a documentação irregular, o licenciamento bloqueado e sujeitas a punições previstas nas leis que norteiam tanto a inspeção como o trânsito. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente admite atrasos de veículos oficiais - não só da PM -, diz tentar adequar o processo em razão do serviço que prestam, mas nega qualquer tipo de privilégio às frotas. A pasta não divulgou a quantidade de veículos oficiais com inspeção em atraso nem de que órgãos são. No início da semana, a reportagem flagrou dois carros da PM com placas de final 1 - um Palio Weekend 2008 e um Corsa Classic 2004 - circulando irregularmente perto do 45º DP (Vila Brasilândia), na zona norte, onde estavam estacionados ontem à tarde. Os veículos deveriam ter feito o teste até quinta-feira passada. O Corsa só foi submetido na segunda-feira e a inspeção do Palio está marcada para o dia 11. A PM diz que os carros estão temporariamente fora do policiamento e que os veículos foram substituídos por outros dois da reserva. Segundo balanço dos veículos com placas de final 1, deixaram de fazer a inspeção cerca de 22 mil carros e 43 mil motos, o que representa 42% dos 154 mil veículos da frota 1 considerada legalizada. "O Estado teve dificuldade de se estruturar. Em alguns casos, não conseguiram agendar a tempo, perderam o controle e estão correndo atrás para consertar. Não há diferença (para os carros oficiais). Estão obrigados a fazer a inspeção", diz o engenheiro Márcio Schettino, coordenador da comissão de acompanhamento e fiscalização da inspeção ambiental. Neste mês, a Prefeitura vai passar a multar veículos que circulam irregularmente. A multa é de R$ 550. Além disso, é infração gravíssima trafegar com o veículo sem licenciamento, com multa de R$ 191,54, sete pontos na carteira e apreensão do veículo. Essa autuação, por ironia, é atribuição da PM.COLABOROU NAIANA OSCAR