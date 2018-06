PM pode estar envolvido com pornografia infantil O policial militar Rodrigo Feijó da Costa pode estar envolvido com os dois homens presos ontem em Curitiba com computadores e CDs em que havia cerca de 28 mil fotos de crianças em poses sensuais ou em relações sexuais entre elas e com adultos. Costa seria o proprietário de um dos computadores encontrados na casa do ex-garçom Maycon Franco Sad de Souza, de 24 anos. O policial morava no mesmo apartamento de Souza no ano passado, quando o computador foi apreendido em razão de o ex-garçom ter sido acusado de piratear softwares. "Ele admite que o computador era dele, mas não soube explicar como estava repleto de imagens de crianças", diz o delegado Guaraci Juarez de Abreu. O delegado disse que a maioria das fotos e clipes foi copiada da Internet, mas ele acredita que algumas podem ter sido feitas no Paraná, com crianças sendo forçadas a posar. A perícia está examinando o tipo de vegetação e as paisagens, que podem ser do litoral paranaense. Souza e seu colega Oclair Correia Gonçalves, de 23 anos, foram presos e indiciados por infringirem o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe fotografar ou publicar cenas de sexo envolvendo crianças. A polícia agora está identificando os nomes que aparecem em uma agenda apreendida na casa de Souza, com nomes de possíveis compradores dos CDs.