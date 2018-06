PM prende 10 no Rio; Polícia Civil anuncia prisão de mulher de traficante

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira, 14, dez pessoas durante uma operação realizada no Morro da Pedreira, Morro da Lagartixa e Favela da Quitanda, todos na zona norte do Rio. A mulher de um suspeito de tráfico no Complexo do Alemão também foi presa pela Polícia Civil.

Segundo policiais do 41º Batalhão da PM (Irajá), foram apreendidas 3 pistolas, drogas e motos. A operação, ainda em andamento, teve início às 4h, com dois veículos blindados.

No Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, também foram apreendidos quatro tabletes de maconha prensada, uma pistola israelense 9mm, uma espingarda calibre 12 e munições. Segundo a polícia, agentes do Batalhão de Campanha chegaram ao local após denúncia anônima.

De acordo com informações, a droga e as armas estavam enterradas no quintal de uma casa, que pertence a um traficante conhecido pelo vulgo de "Naíba". O material foi encaminhado para a 21ª DP.

O principal objetivo da incursão é a captura de traficantes que teriam escapado do Alemão, depois que a polícia ocupou local no final de novembro.

Lagos. O diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), Ronaldo Oliveira, informou que policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas prenderam, nesta tarde, a mulher do traficante Dinho Porquinho, que atuava no Complexo do Alemão.

A prisão foi realizada em Rio das Ostras, região dos Lagos fluminense. Segundo Oliveira, o traficante usava a mulher, Paula Fernanda Vieira da Silva, para lavar o dinheiro do tráfico.