PM prende 104 pessoas em flagrante e apreende 24 armas A Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira o balanço da operação que realizou nos últimos dois dias, com a prisão de 104 pessoas em flagrante delito e apreendeu 24 armas. Foi a chamada Operação de Grande Envergadura, que atingiu todo o Estado de São Paulo, com a finalidade de aumentar a segurança da comunidade e diminuir os índices criminais contra a pessoa, patrimônio, furto e roubos de veículos. A operação foi realizada nas principais vias de acesso e divisas de área, as quais podem ser utilizadas como passagem de fuga, tráfico de entorpecentes e contrabando de armas, ocupando pontos estratégicos em todo o Estado. O resultado da operação foi o seguinte: - 32.435 pessoas foram abordadas e fiscalizadas durante a operação; - Todas as ações de bloqueios e abordagens resultaram na prisão de 104 pessoas em flagrante delito e na apreensão de 24 armas ilegais; - 19 adolescentes que praticavam atos infracionais foram apreendidos; - Foram vistoriados 15.064 veículos e 10.196 motos, sendo recuperados 65 carros que haviam sido furtados/roubados e foram apreendidas 177 motos em situação irregular; - 551 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados; - 191 ônibus foram abordados e fiscalizados.