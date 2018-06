PM prende 5 e multa 60 em blitze da lei seca A Polícia Militar abordou 1.086 motoristas no segundo dia de Operação Direção Segura na capital paulista. Entre as 14 horas de sábado e as 6h30 de ontem, 559 pessoas passaram pelo teste do bafômetro e 16 foram multadas por dirigir sob efeito de álcool. Nas estradas paulistas, entre zero hora de sábado e zero hora de ontem, policiais rodoviários abordaram 586 motoristas, dos quais 65 foram submetidos ao teste de bafômetro. Desses, 15 terminaram autuados e 3 foram presos por dirigir alcoolizados. Desde o início da operação, na sexta-feira, 5 pessoas já foram presas e 60 multadas na capital ou nas estradas por dirigir após beber.