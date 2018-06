PM prende ao menos 11 no Rio; mais de 20 veículos são incendiados

SÃO PAULO - A operação da Polícia Militar realizada em várias comunidades do Rio de Janeiro para combater a violência dos últimos dias prendeu só nesta quinta-feira, 25, 11 pessoas. Além das prisões, foram apreendidos materiais explosivos que seriam usados para novos ataques a veículos na cidade. Nenhuma das ocorrências informadas pela PM foi realizada na Vila Cruzeiro, onde o Bope faz uma incursão esta tarde.

Até o meio desta tarde, ao menos 28 veículos haviam sido incendiados na cidade. Foram 11 carros, 11 ônibus, duas motos, dois caminhões e duas vans. Os caminhões foram roubados quando funcionários das Casas Bahia iam fazer uma entrega pela manhã. Com marcas de tiros, os veículos foram usados como barricadas pelos traficantes na Vila Cruzeiro.

Duas pessoas foram detidas e um menor apreendido em Botafogo, na zona sul, onde foram localizados três garrafas pet com gasolina. Outras duas pessoas, foram presas em Vila Isabel, onde também foi encontrada uma garrafa pet com gasolina.

Seis bananas de dinamite e seis espoletas foram apreendidas em Cavalcante, onde duas pessoas foram presas. No Morro do Galão, uma pessoa foi detida, assim como em Porto da Madama. Outro suspeito foi detido em Manguerinha, onde também foi encontrado um galão de gasolina, um isqueiro, corda e um carro foi recuperado. Em Chatuba, assim como na Barra da Tijuca, uma pessoa foi presa, Na UPP Pavão Pavãozinho, foram encontradas 500 munições de 7.62.

Abrigo. A Prefeitura do Rio colocará a disposição dos cidadãos as instalações do Grêmio Recreativo Esportivo dos Industriários da Penha (GREIP) para aqueles que não conseguirem chegar a suas casas no Complexo do Alemão, em razão dos confrontos entre polícia e traficantes. Segundo a prefeitura, a população terá alimentação, água e colchonetes.

