PM prende casal que escondia crack em carrinho de bebê A Polícia Militar do Espírito Santo deteve um casal na noite de terça-feira, 30, por tráfico de drogas, no município de Serra. Segundo informações do site do governo estadual, os acusados escondiam a droga em um carrinho de bebê. Policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) realizavam patrulhamento preventivo no bairro Carapina Grande, quando abordaram um casal que realizava tráfico de drogas. No carrinho de bebê, que estava com uma criança, foram encontradas três pedras de crack. Com o casal, Blenda Santos Vilela, 20 anos, e um adolescente de 17 anos, também foram encontrados R$ 142,25 em dinheiro. Os acusados e o material apreendido foram levados para o Departamento de Polícia da cidade. Outra prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira. Em Vitória, o jovem Diego Rodrigo de Souza, de 19 anos, foi preso com 13 pedras de crack e R$ 22,00 em dinheiro, além de uma carteira com documentos, um relógio e um cordão.