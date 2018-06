PM prende cinco por tentativa de roubo a condomínio em SP

A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo, 1, cinco suspeitos de uma tentativa de rouba a um condomínio na Alameda Barros, no bairro Santa Cecília, na região central de São Paulo. De acordo com a PM, por volta das 19 horas, quando chegaram no local, um funcionário do edifício informou aos policiais militares que havia sido abordado por dois homens armados que o obrigaram a liberar a entrada no condomínio. Outros dois permaneceram do lado de fora. Ao perceberem a chegada da viatura, todos fugiram. Após patrulhamento nas imediações, os policiais detiveram quatro homens e uma mulher, que foram reconhecidos por uma testemunha. Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma arma. O caso foi registrado no 23º Distrito Policial.