PM prende dez integrantes do PCC A PM em Botucatu surpreendeu dez integrantes do PCC durante churrasco ontem à tarde em um sítio. Na delegacia, o bando apresentou documentos falsos e não assumiu o porte de uma arma. A Polícia Civil descobriu que a quadrilha, da zona leste da capital, recebia pasta-base de cocaína da Bolívia, refinava em Botucatu e vendia crack em São Paulo. Num terreno ao lado do laboratório, a polícia encontrou enterrados documentos do PCC e "certidões de batismo" da facção.