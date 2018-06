PM prende integrante de quadrilha que seqüestrou jornalista Após uma denúncia anônima, policiais militares prenderam na noite desta quarta-feira, 22, Wellington Ricardo da Silva, de 27 anos, o último integrante da quadrilha que seqüestrou o jornalista Ivandel Godinho, em São Paulo. Ele foi detido no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo e confessou aos policiais que ajudou no planejamento do seqüestro. Sivla foi encaminhado para a Delegacia Anti-Seqüestro. O jornalista Ivandel Godinho foi seqüestrado no dia 22 de outubro de 2003 por três homens perto da Avenida Brigadeiro Faria Lima, Zona Sul. Os bandidos pediram R$ 5 milhões de resgate. Ivandel foi assassinado a coronhadas três dias depois, dentro do cativeiro. No dia 10 de janeiro de 2004, a família de Ivandel pagou R$ 50 mil de resgate, mas o refém nunca foi encontrado.