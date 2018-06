PM prende ladrões de carga. Um deles queria ser PM A polícia prendeu na noite de ontem uma quadrilha de roubo de cargas, em Guarulhos na Grande São Paulo. Um dos presos prestaria concurso para ser policial militar. O grupo estava transportando uma carga de cosméticos roubados de uma casa, na Rua Nossa Senhora dos Remédios, no Jardim São João Batista, em Guarulhos, para uma Kombi picape. A carga, avaliada em R$ 20 mil, foi roubada na segunda-feira de uma perua da empresa Avon, em Guarulhos também. Policiais Militares da Força Tática do 15º Batalhão passavam pelo local quando desconfiaram dos rapazes. Parte deles conseguiu fugir. A Polícia conseguiu deter quatro integrantes da quadrilha. Gilberto Cristani Júnior, de 21 anos, Clodoaldo Ribeiro de França, de 30 anos, e José Élio Pinto Júnior de 26 anos, foram presos em flagrante. Um quarto rapaz foi liberado porque não estava com o grupo dentro da casa. José Élio estava inscrito num concurso da PM.