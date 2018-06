PM prende quadrilha de roubo de carga na Grande SP A Polícia Militar prendeu, no fim da madrugada desta sexta-feira, uma quadrilha especializada no roubo de cargas no município de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Duas carretas carregadas de polietileno foram apreendidas, nesta manhã, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, no centro da cidade. A carga foi avaliada em mais de R$ 100 mil. As primeiras informações dão conta de que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima. Os motoristas dos caminhões ainda estariam desaparecidos. Cinco homens foram presos. O bando e as carretas com o produto foram levados para o 1º Distrito Policial de Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato, no centro, onde a ocorrência será registrada.