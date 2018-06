PM prende quadrilha que roubava carros na zona leste de SP A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira, dia 26, uma quadrilha que roubava automóveis na Vila Independência, na região da zona leste de São Paulo. A prisão foi feita por volta da 1 hora, na Avenida do Oratório. Dois homens e uma mulher foram detidos com duas motocicletas e um carro roubados. Os policiais militares durante o patrulhamento avistaram uma pessoa conduzindo uma motocicleta Honda Twister em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi constatado que a moto era roubada. Através de informações do condutor da motocicleta foi detida uma mulher e posteriormente mais um homem que confessaram serem os autores dos roubos, com o terceiro homem foi apreendida uma motocicleta Yamaha XT600 e um VW Gol roubados.