PM prende traficantes que agiam em duas favelas na zona sul Duas mulheres e um homem foram presos, por volta das 2h30 desta quarta-feira, em duas favelas da capital paulista, acusados de integrar uma quadrilha que age na zona sul da cidade. Policiais militares integrantes da Força Tática do 37º Batalhão fizeram a primeira abordagem na Favela do Jardim Nakamura, localizada na Rua Emídio Dionísio do Vale, onde detiveram o rapaz. Detido, o acusado levou os policiais até outra favela, situada na Rua Ayrton Senna, no Jardim Horizonte Azul, no final da Estrada do M´Boi Mirim, já na divisa com Itapecerica da Serra. Lá foram detidas as duas mulheres, uma delas esposa de um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua dentro e fora do sistema carcerário paulista. No total, com o trio foram apreendidos 2 quilos de cocaína, 5 quilos de maconha, uma balança de precisão, uma prensa e farto material para embalagem da droga. Segundo a PM, as duas mulheres presas no Horizonte Azul são a dona e a gerente do tráfico na região.