PM prende trio com droga, munições e colete roubado em SP Após uma denúncia anônima, policiais militares prenderam três homens e apreenderam quase 5 quilos de maconha, cerca de 250 munições de vários calibres e um colete balístico da Polícia Militar por volta das 15h30 deste sábado na região de Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A droga, a munição e o colete apreendidos estavam dentro de uma mochila no quintal de uma casa localizada na mesma região onde o trio foi preso. Uma jovem e dois rapazes suspeitos de serem os donos do material apreendido foram encaminhados ao 37º Distrito Policial, de Campo Limpo. Um quarto suspeito, segundo a PM, conseguiu fugir.