PM prende trio durante assalto a banco na zona leste de SP Três pessoas foram presas na tarde desta quarta-feira, 21, durante uma tentativa de assalto à uma agência do Bradesco na Avenida São Miguel, altura do número 2.635, na Vila Marieta, zona leste de São Paulo. Com eles, a polícia apreendeu duas armas. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 13h40, durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram uma movimentação estranha na agência e perceberam que sete criminosos assaltavam o banco. Dois estavam dentro da agência e renderam o gerente e o vigia, tirando-lhe a arma. Outros três criminosos ficaram do lado de fora e dois estavam no veículo que seria utilizado na fuga. Quatro bandidos escaparam. Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).