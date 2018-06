PM preso recebeu prêmio em junho O sargento Jairo Francisco Franco, de 46 anos, apontado pela polícia como suspeito de ter matado 13 pessoas no Parque dos Paturis, em Carapicuíba, Grande São Paulo, foi premiado em junho como o melhor policial do mês - 30 dias antes de se aposentar, no 14º Batalhão de Osasco. O prêmio é entregue a quem mais se destaca em ocorrências de rua. Colegas do policial dizem que ele é "trabalhador" e "honesto". Estranham a suspeita pelas mortes. Franco está preso desde 4ª.