PM reage a assalto, mata bandido mas também é morto Uma troca de tiros entre um policial militar, vítima de assalto, e o criminoso que dele tentou levar o carro, nesta madrugada de quarta-feira, terminou com a morte tanto da vítima quando do bandido, no bairro de Marechal Hermes, zona oeste da capital fluminense. Lotado no 16º Batalhão, de Olaria, o sargento Helden Freitas do Carmo foi abordado pelo ladrão na Rua Brigadeiro Delamare. Também armado, o policial reagiu. O assaltante, identificado como André Bueno de Oliveira, de 25 anos, que portava um revólver calibre 38, morreu no local. O sargento ainda foi levado para o Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu.