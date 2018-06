PM reage a tentativa de assalto e 3 morrem em Osasco

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a um bar no Jardim Bela Vista, em Osasco, na Grande São Paulo, terminou com três mortos, após um policial militar reagir e atirar contra os criminosos. O caso aconteceu por volta de 20h40 de quarta-feira.

Três homens entraram no bar e anunciaram o assalto. O policial militar Maurício Medeiros dos Santos, que estava à paisana dentro do estabelecimento, sacou sua arma e disparou contra os criminosos. Dois assaltantes, Marcos Vinicius Pinto Batista, de 26 anos, e um segundo, não identificado, foram atingidos, além do vendedor José Guedes, de 50 anos, cliente do bar. Encaminhados para o hospital da região, os três morreram. O terceiro bandido conseguiu fugir.

No local do crime quatro máquinas caça-níquel foram apreendidas. O caso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial (DP) de Osasco, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o crime, por ser resistência seguida de morte.