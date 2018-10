PM realiza operações em três favelas no Rio

RIO - A Polícia Militar realiza operações em três favelas do Rio na manhã desta segunda-feira, 15. Equipes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ocupam morros em Copacabana, na zona sul, enquanto agentes do Serviço Reservado do 18º BPM, com auxílio do Grupamento de Ações Táticas, estão na Cidade de Deus, na zona oeste.

Nas redes sociais, há relatos de tiros na Cidade de Deus no início desta manhã. Criminosos também foram vistos em vias da favela armados com fuzis. Na zona sul, a PM faz operação na Ladeira dos Tabajaras - que teve registro de intensa troca de tiros no fim de semana - e no Pavão-Pavãozinho.

Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.