PM recaptura três foragidos em operação na zona norte A Polícia Militar (PM) divulgou na noite desta terça-feira, 13, o balanço parcial da operação intitulada Saturação realizada no Jardim Elisa, zona norte de São Paulo, para combater o tráfico de drogas e a criminalidade na região. Até as 17 horas, em 730 buscas pessoais e 495 vistorias em veículos, a polícia recapturou três foragidos da Justiça e apreendeu dois carros, três motocicletas e uma arma de fogo calibre 22 com numeração raspada. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, cinco aparelhos de telefone celular, dois documentos de veículos, três cartões de crédito e quatro aparelhos de som automotivo. Participam da ação 601 policiais do Comando de Policiamento de Choque, do 1º Batalhão de Choque (ROTA), do 2º Batalhão de Choque (ROCAM), do 3º Batalhão de Choque (COE e CANIL) e do Regimento de Polícia Montada "9 de Julho" (Cavalaria).