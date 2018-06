PM recupera carga roubada em SP Policiais militares do 5º Batalhão, após denúncia anônima, localizaram, no início da noite de ontem, um galpão que servia de depósito de uma carga roubada, na zona Norte da capital paulista. No depósito, que funcionava nos fundos de uma empresa de publicidade, na Avenida Jaçanã, nº 707, no Jaçanã, os policiais encontaram diversas peças de veículos, como velas, cabos e componentes de motor, que totalizavam um valor superior a R$ 200 mil. De acordo com o que a Polícia, a carga foi roubada na noite de 3ª feira em Guarulhos, na Grande São Paulo. Três homens renderam o motorista e levaram o veículo, que foi encontrado posteriormente. Ontem, no galpão, os policiais prenderam um homem que trabalhava como segurança do grupo.