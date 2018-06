PM reforça patrulhamento na Favela de Antares após morte de cinegrafista

SÃO PAULO - A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região da Favela de Antares, na zona oeste do Rio, após a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Gelson Domingos da Silva, 46, no domingo, 6. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) estão no local.

O cinegrafista morreu com um tiro de fuzil no peito, durante tiroteio entre traficantes e policiais militares. O corpo de Gelson será enterrado hoje, às 14h, no Memorial do Carmo, no Caju, zona norte do Rio.

Durante a operação da PM, nove pessoas foram presas e quatro morreram, segundo balanço divulgado ontem. Foram apreendidos um fuzil AR-15, três pistolas, quatro carregadores de fuzil e três de pistola, cinco rádios transmissores, além de um quilo de maconha e mais 1,5 mil trouxinhas da droga, 2 mil papelotes de cocaína e cem pedras de crack. A polícia ainda aprendeu R$ 3,1 mil em dinheiro, dez motocicletas e um celular.