PM resgata 3 pessoas perdidas em mata A Polícia Militar resgatou, no fim da tarde de ontem, as três pessoas que estavam perdidas desde sexta-feira em uma mata fechada em Salesópolis, na região de Mogi das Cruzes. Maria José Dias dos Santos, de 63 anos, e dois sobrinhos - a policial militar Cristina Aparecida Rosa, de 40, e Carlos José Rosa, de 41, foram avistados em um local de difícil acesso por uma equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar.