PM resgata bicho-preguiça em Sergipe que seria usado para consumo

SÃO PAULO - Um bicho-preguiça foi resgatado na zona rural do município de Umbaúba, em Sergipe, após denúncia anônima de que um caçador havia capturado dois bichos-preguiça na última sexta-feira, 21, tendo matado um deles para comer e que estaria em poder de outro, que também seria abatido na tarde de sábado, em uma escola abandonada da localidade.

O caçador fugiu ao notar a chegada dos policias militares, no povoado Tabuleiro dos Cágados. Segundo testemunhas, o bicho-preguiça tinha sido levado por representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) para soltá-lo na mata do Esconso, onde existe um acampamento do movimento.

"Fizemos diligências até o acampamento e encontramos os dirigentes do MST, já próximos à mata. Apreendemos o bicho-preguiça e conduzimos à delegacia o cidadão que estava em poder do animal, para que prestasse esclarecimentos", relatou o soldado Almeida.

O animal foi solto na reserva florestal da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade(Sulgipe), que hoje corresponde a um dos poucos resquícios da mata atlântica preservada em Sergipe.