PM retira grupo que acampava na frente do prédio de Cabral

RIO - Um grupo com cerca de 15 manifestantes, que estava acampado desde a madrugada do dia 21 de junho nas imediações do edifício onde mora o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), no Leblon, zona sul da capital fluminense, foi retirado por policiais militares na madrugada desta terça-feira, 2.

O acampamento foi montado na esquina da Avenida Delfim Moreira com a Rua Aristides Espínola, em frente à praia do Leblon, e ficou conhecido como "Ocupe Delfim Moreira". O objetivo do grupo era cobrar uma reunião com o governador. Na ação desta madrugada, o pintor Jair Rodrigues, de 37 anos, foi detido acusado de desacato e foi levado à 14ª Delegacia de Polícia (Leblon).

A maior parte dos manifestantes estava dormindo no momento da chegada dos policiais, por volta das 3h. Todo o material utilizado no acampamento, como barracas e colchonetes, foi levado para a delegacia.