PM tenta evitar assalto e morre baleado O policial militar José Roberto Reis da Silva, 35, foi morto ontem à noite com dois tiros na cabeça, em seu dia de folga, quando tentava evitar um assalto em uma padaria de Mauá, cidade do grande ABC paulista. O policial, que estava à paisana, chegou no momento em que dois bandidos acabavam de roubar a padaria e tentou impedir a dupla. Ele não percebeu, entretanto, que um terceiro bandido estava do lado de fora, dando cobertura. O policial foi atingido por dois tiros na cabeça e morreu enquanto era passava por uma cirurgia no Hospital Municipal de Diadema.