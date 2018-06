PM terá Operação Inverno em Campos do Jordão A partir do dia 28 deste mês, a Polícia Militar dará início à Operação Inverno na cidade de Campos do Jordão, região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, onde ocorre todo o ano o Festival de Inverno, que atrai mais de 1 milhão de turistas. O policiamento será reforçado com homens das Rondas Ostensivas Thobias de Aguiar (Rota), do Comando de Operações Especiais (Coe) e da Tropa Montada. As rodovias Ayrton Senna da Silva, Carvalho Pinto e Floriano Rodrigues Pinheiro também terão esquema especial de patrulhamento. O helicóptero Águia será utilizado às sextas, sábados e domingos e equipes do Corpo de Bombeiros terão um efetivo maior nestes dias. Assalto A empresária Eliana Tranchesi, sócia da butique Daslu em São Paulo, foi assaltada na madrugada de domingo em sua casa de Campos do Jordão. Segundo a polícia, ela estava com uma filha adolescente e os empregados quando quatro homens armados invadiram a residência. O carro da empresária, um Mercedes-Benz, foi levado e localizado em seguida perto da casa. Os ladrões ainda pegaram R$ 2 mil, jóias e eletroeletrônicos. Horas depois, o restaurante Vila di Phenix foi invadido por uma quadrilha. Os ladrões roubaram cerca de R$ 50 mil.