PM troca tiros com criminosos e ao menos um civil morre em Uberaba

A Polícia Militar de Minas Gerais trocou tiros com criminosos em Uberaba durante tentativa de explosão de caixa eletrônico na manhã desta quinta-feira, 27. Informações preliminares apontam que dois civis foram atingidos pelos disparos, sendo que um deles veio a óbito.

A PM recebeu chamado para atuar na ação por volta das 4h. Ao chegar ao local, houve troca de tiros. Os policiais teriam feito o cerco aos criminosos e a negociação para rendição está em andamento, de acordo com a assessoria de comunicação do órgão. Atualizaremos com mais informações.