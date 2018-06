PM usa gás pimenta para evento acabar Por volta das 19h30, a Polícia Militar usou gás pimenta na Rua da Consolação para dispersar os participantes remanescentes da Parada. No início do evento, policiais retiraram integrantes da entidade Conlutas que resistiam à proibição de participar do desfile com um carro. Segundo a Conlutas, o carro estava regularizado e houve violência policial - quatro pessoas foram presas e uma ficou ferida. A organização não comentou o episódio.