PM usa gás pimenta para prender bandido que fugiu por esgoto No final da noite de terça-feira, fugindo da polícia, Danilo de Souza Rocha, de 19 anos, escondeu-se em uma tubulação de esgoto da Favela Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Danilo só saiu depois que policiais militares atiraram gás pimenta no esconderijo. Segundo o soldado João Pereira, da 3ª Companhia do 22º Batalhão, por volta das 23 horas o ladrão roubou um carro de um motorista que estava parado em um semáforo na esquina da rua Madre Emilie de Villeneuve com a avenida Vereador João de Lucca. Avisados do roubo pelo Centro de Operações da PM (Copom), policiais perseguiram o carro até a favela, onde Danilo perdeu o controle e bateu o Corsa numa mureta. O ladrão saiu correndo do carro acidentado e jogou-se dentro de um córrego na favela, onde nadou até entrar numa tubulação de esgoto. A PM cercou as duas únicas saídas da tubulação e atirou uma bomba de gás pimenta dentro do esgoto. Danilo acabou saindo do esgoto e foi preso. Levado ao 43º DP (Cidade Ademar), foi autuado por roubo.