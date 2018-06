PM vai expulsar soldados que posaram para fotos com mulher nua em viatura A Polícia Militar de Goiás decidiu na quinta-feira expulsar dois soldados acusados de cometer um crime inédito no Estado: protagonizar um ensaio erótico numa viatura. Nas fotografias, divulgadas na internet, Manoel Delfino e Rosemiro Araújo da Silva, do 13º Batalhão, aparecem fardados e equipados com armas e algemas ao lado de uma mulher nua, dentro e fora da viatura. O episódio aconteceu no horário de serviço dos policiais. "Eles ofenderam a moral, a honra e o decoro da corporação", reagiu o coronel Wellington de Urzeda Mota, porta-voz da PM. "Baseado na lei (8.033), quem assim age está sujeito à pena de exclusão." As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima e, após 21 dias, os militares foram descobertos pelo número do carro. A mulher que posou, cujo nome foi mantido em sigilo, foi fotografada pelo marido. São dezenas de fotos, distribuídas inicialmente para um site pornográfico de São Paulo e depois arquivadas num computador do casal. Segundo a PM, ela e o marido estão envolvidos em prostituição, encontros, exibições e troca de casais. Os militares, ambos casados, foram detidos e indiciados por ferirem a ética da PM, desvio de conduta, exposição à prostituição e ultraje público ao pudor. Os policiais e o casal - considerado co-partícipe dos crimes - serão indiciados pelo Ministério Público por prostituição em via pública. Os quatro estão sujeitos a penas que variam de 6 meses a 2 anos de reclusão.