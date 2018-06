PMDB deve deixar bloco da oposição em Minas

A interferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi suficiente para manter a união entre o PT e o PMDB em Minas. Os peemedebistas devem anunciar hoje a saída do bloco de oposição ao governador Antônio Anastasia (PSDB) na Assembleia Legislativa.

Lula e o ex-ministro Luiz Dulci reuniram-se com os deputados estaduais dos dois partidos em visita a Belo Horizonte na quinta-feira passada. No dia seguinte, estava marcada reunião dos oito deputados estaduais peemedebistas, que já haviam anunciado a saída do Bloco Minas Sem Censura. "O Lula e o Dulci pediram para que aguardássemos", conta o deputado estadual Ivair Nogueira (PMDB).

O adiamento daria tempo para que os parlamentares tentassem entrar em um acordo. Com a saída do PMDB, o bloco fica sem o número mínimo de parlamentares exigido pelo regimento interno para sua existência.

No entanto, o apelo do ex-presidente teve menos peso que a interferência direta do governo e, apesar de deixarem para hoje o anúncio, a dissolução da parceria é dada como certa.