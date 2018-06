PMDB é o partido com mais filiados no País O PMDB é o partido que mais tem filiados no País. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 15, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados do TSE revelam também que a legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, é apenas a quarta em número de filiados, atrás do PP e do PSDB. O PMDB tem 2,02 milhões de filiados. O segundo colocado, o PP, conta com 1,26 milhão de inscritos na sigla. Em terceiro está o PSDB, com 1,09 milhão de filiados e, em quarto, o PT, com 1,04 milhão de pessoas. O PRB é o partido com menos filiados. Somente 3,2 mil pessoas estão inscritas nesse partido. De acordo com o TSE, 11,5 milhões de brasileiros são filiados a partidos políticos. Esse número equivale a 9,18 % do colégio eleitoral, que conta com 125,9 milhões de pessoas. Em 2002, existiam 11,1 milhões de eleitores inscritos em algum partido político.