PMDB é o partido mais aquinhoado com emendas Na correria final para empenhar emendas parlamentares dentro do prazo limite imposto pela Justiça Eleitoral, o PMDB foi o partido mais premiado pelo governo federal. Apenas nos cinco primeiros dias de julho, a parceria política com o governo e que sustentará a campanha da petista Dilma Rousseff foi recompensada com o empenho de emendas em torno de R$ 39,2 milhões.