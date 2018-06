PMDB e PR reagem a declarações de Wilma

A declaração da ex-governadora Wilma de Faria (PSB) sobre a possibilidade do deslocamento do PR para o campo majoritário causou reação imediata do partido e do PMDB. O presidente estadual do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves, classificou a declaração de "infeliz" por conta de compromisso assumido antes com o partido. "No que depender do PR, a aliança com o PMDB e PV está consolidada", disse o presidente estadual do PR, deputado João Maia. Wilma se desculpou com o "grande mal-entendido".