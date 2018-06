Após a desistência de Orestes Quércia de disputar uma vaga de senador pelo PMDB de São Paulo, a Executiva Estadual do partido aprovou a indicação do nome do ex-deputado Airton Sandoval para ocupar a vaga de suplente do candidato do PSDB ao Senado, Aloysio Nunes Ferreira. Ao desistir de concorrer, Quércia já tinha declarado apoio a Aloysio. A indicação de Sandoval já foi encaminhada ao TRE.