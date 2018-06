PMDB paulistano cede e dá presidência a Chalita

Chalita, que anunciou a saída do PSB, foi convidado por Temer para ingressar no PMDB e concorrer à Prefeitura em 2012.

O parlamentar colocou como condição o controle da legenda na capital paulista. Mas o presidente do PMDB paulistano, Bebeto Haddad, resistiu a abrir espaço para Chalita e recorreu ao estatuto do partido para sustentar que a presidência só poderia ser ocupada por alguém com mais de seis meses de filiação.

Diante da resistência, Temer determinou a "autodissolução" do atual diretório municipal do PMDB e a formação de uma comissão provisória a ser nomeada pela direção estadual do partido. O grupo, do qual fará parte Haddad, será presidido por Chalita. Os dois se encontrariam em reunião ontem à noite para amarrar a escolha dos outros três nomes da comissão provisória.

No mês passado, Haddad foi nomeado pelo prefeito paulistano Gilberto Kassab secretário de Esportes. O prefeito pleiteava o apoio do PMDB ao seu projeto de sucessão. Chegou a cortejar o peemedebista Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, como opção na disputa.