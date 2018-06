PMDB suspende filiação de prefeito de Salvador A comissão de ética do PMDB da Bahia decidiu suspender por 90 dias a filiação do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro. Filiados ligados ao grupo do ex-ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, pediram seu afastamento "por não considerar possível administrar Salvador sem o apoio da administração estadual". O petista Jaques Wagner foi reeleito para o governo do Estado em 1º turno.