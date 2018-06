PMs acusados de envolvimento na morte de Juan se apresentam no Rio

SÃO PAULO - Os quatro policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do menino Juan Moraes, de 11 anos, se apresentaram normalmente ao quartel nesta quinta-feira, 21. Segundo o advogado que cuida do caso, Edson Ferreira, eles aguardam o cumprimento da ordem de prisão decretada pela Justiça na noite de quarta-feira.

O decreto de prisão temporária é válido por 30 dias. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense concluiu que, no dia 20 de junho, o estudante foi executado pelos sargentos Isaías Souza do Carmo e Ubirani Soares e pelos cabos Edilberto Barros do Nascimento e Rubens da Silva em operação forjada - na qual não houve troca de tiros com criminosos - na Favela Danon, em Nova Iguaçu. A assessoria de imprensa da Polícia Militar também não tinha mais informações sobre o caso por volta das 14h20.