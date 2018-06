PMs acusados de liberar atropelador de Rafael Mascarenhas são transferidos

SÃO PAULO - Os dois policiais militares, o sargento Marcello José Leal Martins e o cabo Marcelo de Souza Bigon, acusados de liberar o carro e extorquir em R$ 10 mil o estudante Rafael Bussamra, atropelador do filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, foram removidos.

Segundo a Polícia Militar, eles foram transferidos durante a madrugada desta quarta-feira, 28, para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Benfica, no subúrbio do Rio. Os PMs estavam presos administrativamente no 23º Batalhão do Leblon.

Depoimento

Os policiais que fizeram a ocorrência do atropelamento do músico Rafael Mascarenhas, na madrugada de terça-feira, 20, chegaram à 15ª DP, na Gávea, por volta das 9h30 de hoje para depor.

Segundo a Polícia Civil, a delegada Bárbara Lomba vai enviar uma outra intimação para o 23º BPM para solicitar ao Batalhão Prisional da Polícia Militar, em Benfica, para que os dois policiais acusados compareçam à delegacia para depoimento.