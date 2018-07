PMs acusados de participar de assalto em Florianópolis Os policiais militares Darcy de Azevedo Júnior, de 42 anos, e Valdeci Emerenciano, de 32, estão presos no 4º Batalhão de Florianópolis, acusados de envolvimento com uma quadrilha de assaltantes que atua na cidade. Em depoimento nesta quarta-feira, eles admitiram ter alugado uma farda da corporação por R$ 2 mil, utilizada em assalto à residência de um aposentado em abril. Luiz Fernando dos Santos, o Paulista, e Manoel Gomes Barbosa, o Popó, procurados pela Justiça de São Paulo, já estão presos, acusados do crime. Na polícia, eles afirmaram que Azevedo e Emerenciano seriam os mentores das ações do grupo. Osni Medeiros, de 80 anos, estava na garagem de sua casa quando foi abordado pelos homens, um deles fardado. Os assaltantes levaram R$ 54 mil em dinheiro, cheques, dois telefones celulares e um revólver. As evidências que levaram à prisão dos militares foram telefonemas entre eles e os assaltantes em que se discutiram o crime e a recompensa. O inquérito deve estar concluído em um mês e os acusados poderão ser expulsos da PM.